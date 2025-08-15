ＡＫＢ４８のレジェンドＯＧ・高橋みなみ、前田敦子、小嶋陽菜の３人が１４日放送のフジテレビ系「トークィーンズ」（木曜・午後１１時）に出演。全盛期の過酷な日々を振り返った。テレビ出演、握手会、ライブと超多忙だった全盛期について、小嶋が「（仕事を）休むって何？みたいな」と振り返ると、高橋も「休みがなかったですね」とポツリ。「ど頭の３年、５年は（休日は）ゼロ」と話した高橋の言葉にＡＫＢの後輩・指原莉乃