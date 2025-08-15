忘れたくても、忘れられない記憶があります。 浜松市に暮らす野田多満子さん(87)にとって、1945年6月18日の夜は、他の多くの記憶が薄れても、きのうのことのように、鮮明に脳裏に焼き付いているといいます。1717人が犠牲となった浜松大空襲。当時7歳だった少女の目に映った現実です。 【写真を見る】「オレンジ色の火の粉…ああ、もう逃げ場がないな」7歳の少女が見た浜松大空襲の地獄絵図【戦後80年つなぐ、つながる】#戦争の