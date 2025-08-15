列島全域が空爆にさらされた太平洋戦争。なかでも、首都・東京への爆撃は、じつに約130回にもおよんだ。講談社学術文庫の新刊『日本列島空襲の記録』（平塚柾緒編）は、膨大なデータと貴重な写真から、日本空襲の全貌を明らかにする力作だ。「3・10」だけではない「東京空襲」日本が米軍機による本土攻撃を受けたのは、おもに終戦前の1年余りの期間である。本書『日本列島空襲の記録』は、冒頭にまず、その「歴史」を簡単に記