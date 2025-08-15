異常気象や温暖化のせいなのか、このところ症状を訴える人が増えている寒暖差アレルギー。仕組みを正しく理解して、有効な対策を取ろう。前編記事『夏バテで「なんかだるい」と思っている人が、今すぐやるべきこと』より続く。食生活も重要次に食事ですが、まず、毎日3食しっかり摂りましょう。特に朝食は体内時計を整える役割も持っていますから、必ず摂るようにしてください。夕食は、寝る3時間前には終わらせるようにしてくださ