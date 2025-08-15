「死に向き合う」という普遍的な事柄を、「父の死」という個人的な体験から描いた哲学者の岩内章太郎さんのエッセイ集『星になっても』が、共感と感動の声を呼んでいます。『群像』8月号に掲載された、長島有里枝さんによる書評「忘れたくない悲しみを乗り越える」を特別にお届けします。忘れたくない悲しみを乗り越えるわたしたちの社会では、「死」が一般的によくない出来事、避けるべき結果として認識されている。日常的に受け