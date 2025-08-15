「猫ファースト」な家づくりの先駆けである清水満氏に話を聞いた（撮影：梅谷秀司）【写真23枚】「猫が本当に喜ぶ」キャットウォークがあるお家はこんな感じ猫が、長生きになっている。1990年には平均寿命5.1歳だった猫は、調査方法が異なるため単純には比較できないものの、2020年には14.5歳に到達＊。30年で大幅に長生きするようになった。ペットとしての存在を超え、家族の一員として迎えられる猫が増える中、フードや住環境、