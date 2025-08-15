日本代表コーチの齊藤俊秀氏が13日、千葉市内で報道陣の取材に応じ、欧州トップクラブに次々と挑戦する日本のCB陣について「日本人のきめ細かさを知れば知るほど、ヨーロッパの指導者の人たちも起用したいというふうになっているんだと思う」と太鼓判を押した。齊藤氏は第1次森保ジャパン初期の2018年11月からコーチを務め、主に守備のトレーニングを担当。全体練習後には選手個々に合わせた個人メニューで居残りトレーニング