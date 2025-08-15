鳥取市の中心部で14日、夏の風物詩「鳥取しゃんしゃん祭」のメインイベント、「一斉傘踊り」が繰り広げられました。【映像】鳥取しゃんしゃん祭の様子「鳥取しゃんしゃん祭」は、鳥取県の東部地方に伝わる「因幡の傘踊り」を元にしていて、温泉地である鳥取の「湯がしゃんしゃん沸く」、「鈴の音がしゃんしゃん鳴る」という2つの響きから名付けられました。2014年には「世界最大の傘踊り」としてギネス世界記録に認定されま