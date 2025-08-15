【ニューヨーク共同】米プロバスケットボールのNBAは14日、2025〜26年シーズンの全試合日程を発表し、河村勇輝がツーウエー契約を結んだブルズの開幕戦は10月22日の本拠地でのピストンズ戦に決まった。八村塁が所属するレーカーズは同21日にウォリアーズとホームで対戦することが決定していた。ブルズとレーカーズは来年1月26日にシカゴ、3月12日にロサンゼルスで対戦する。レギュラーシーズンは各チーム82試合で、来年4月12日