ヒト型ロボットによる大規模なスポーツイベントが北京で開幕しました。日本を含む16カ国が参加しています。【映像】サッカーをするロボット北京で14日に開幕したのは「世界ヒト型ロボット運動会」です。この運動会には中国や日本、アメリカなど16の国から約280チームが参加しています。500台を超えるヒト型ロボットが陸上やサッカー、ボクシングなど、26の競技に挑戦するということです。アメリカの金融機関は、中国のロボッ