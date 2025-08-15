朝のドル円は147円70銭台での推移、海外市場で一時147円90銭台まで上昇＝東京為替 朝のドル円は海外市場でのドル高円安を受けて147円台後半推移。海外市場では一時147円96銭を付け、148円に迫った。昨日は東京市場で146円21銭までドル売り円買いが広がったが、さすがに行き過ぎ感もあって戻すと、その後もドル買い円売りが優勢となった。さらに米PPIが強めに出たことでドル買いが加速する展開となった。 USDJPY147.76