【日本】 実質GDP１次速報値（2025年 第2四半期）08:50 予想0.1%前回0.0%（前期比) 予想0.3%前回-0.2%（前期比年率) 予想3.1%前回3.3%（GDPデフレータ・前年比) 鉱工業生産（確報値）（6月）13:30 予想1.7%前回1.7%（前月比) 予想4.0%前回4.0%（前年比) 予想N/A前回2.0%（設備稼働率・前月比) 【中国】 小売売上高（7月）11:00 予想4.5%前回4.8%（前年比)