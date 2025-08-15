8月15日（金）の『ザワつく！金曜日』では、長嶋一茂、石原良純、高嶋ちさ子の“ザワつくトリオ”が、多数派はどちらかを当てるクイズ「ザワつく！究極の2択」で心理バトルに挑む。【映像】高嶋ちさ子、“絶品かき氷”食べたさにサイコロ投げ辞退を言いだす！「ズルをしてしまうから…」絶品グルメを2つ目の前に出されたら、人はどちらを選ぶのか――老若男女約1000人に大調査し多数派はどちらかを当てる「ザワつく！究極の2択」。