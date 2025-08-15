突然ですが、「じゃがいも」が何の略か知っていますか?略語だと思わなかった…気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「じゃがたらいも」でした！江戸時代に貿易の拠点だったジャカルタの当時の呼び名「じゃがたら」と「いも」が合わさって、「じゃがたらいも」となりました。地名がそのまま名前に組み込まれているなんて珍しいですね！次回の難解略語もお楽しみに！【難解略語】「PDCA」の正式名称分かりますか？知らな