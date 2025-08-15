「ハンガー・ゲーム」シリーズなどに出演し、マイリー・サイラスと長く交際していたことでも知られるリアム・ヘムズワースが、かねてより交際中のガブリエラ・ブルックスと婚約したようだ。【動画】リアムがラッセル・クロウと共演！映画『ランド・オブ・バッド』鬼気迫る特報Peopleによると、リアムとガブリエラは、最近、リアムの兄クリス・ヘムズワースの42歳の誕生日を祝うため、スペイン・イビサ島に滞在。クリスと仲の良