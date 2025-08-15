「BCNランキング」2025年7月の月次集計データによると、Androidスマートフォン（スマホ）機種別の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位Galaxy A25 5G SCG33（SAMSUNG）2位Pixel 9a 128GB(NTT docomo)（Google）3位Pixel 9a 128GB(au)（Google）4位AQUOS wish4 SH-52E（シャープ）5位Pixel 9a 128GB(SoftBank)（Google）6位Reno13 A 限定BOX（OPPO）7位edge 50s pro(SoftBank)（Motorola Mobility）8位mo