全国高校野球選手権大会の大会本部は15日、降雨によりグラウンド整備が必要になったため、同日に開催予定の大会10日目の2回戦4試合を1時間遅らせて開始することを発表した。第1試合の花巻東（岩手）―東洋大姫路（兵庫）は午前8時から同9時開始に変更、第2試合以降もそれぞれ1時間ずつ開始予定を繰り下げる。大会はこの日で3回戦進出の16校が出そろう。