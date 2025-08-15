ペルセウス座流星群で、世界でも十例ほどしか観測されていない「流星クラスター現象」が観測されました。【映像】ペルセウス座流星群「流星クラスター現象」観測星空に突然、何本もの光の筋が同時に現れます。この映像は13日午前1時頃に青森県弘前市の天体観測施設で観測されたペルセウス座流星群の流星クラスター現象です。国立天文台の渡部潤一上席教授によりますと、この現象は流れ星のもとになる宇宙のチリが大気に突