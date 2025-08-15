10勝目を挙げたオリオールズの菅野＝14日（AP＝共同）【ボルティモア共同】米大リーグは14日、各地で行われ、オリオールズの菅野はボルティモアでのマリナーズ戦に先発し、5回1/3を3安打1失点で10勝目（5敗）を挙げた。日本選手のメジャー1年目での2桁勝利は昨年の今永（カブス）以来で10人目。試合は5―3だった。カブスの鈴木はブルージェイズ戦で八回に代打で出場し、四球だった。試合は1―2で敗れた。メッツの千賀はブレー