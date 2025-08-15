数週間続いている猛暑の影響などで、ヨーロッパ南部の各地では山火事が相次ぎ、被害が拡大しています。【映像】煙が上がる建物ヨーロッパ南部の各地では、落雷や放火などで発生した山火事が、猛暑による熱波と強風に煽られ、焼失範囲が拡大しています。スペインの現地メディアなどによりますと、山火事により約1万人が避難を余儀なくされています。これまでボランティアの消防隊員2人を含む3人が死亡したということです。E