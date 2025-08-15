愛媛県警新居浜署は、可搬式の速度違反自動取締装置「オービス」のダミーを作り、運用を始めた。若手署員の手作りで製作費は５０００円ほどだが、見た目は本物そっくり。速度超過を抑制する効果が確認されれば「増産」も検討するという。新居浜市の県道１３号にある平形橋で１２日、署員がオービス１台を道路脇の歩道に設置し、速度違反の取り締まりを実施。もう一方の車道脇にダミー１台を置くと、本物を設置した場合と同様に