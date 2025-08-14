「ランコム（LANCÔME）」が、ブランド誕生90周年を記念してアイコンリップ「ラプソリュ ルージュ」から限定4色（各2万680円）を9月5日に発売する。公式オンラインショップでは8月29日から先行販売する。 【画像をもっと見る】 今回登場する限定色は、ランコム グローバルクリエイティブディレクターのリサ・エルドリッジ（Lisa Eldridge）がAIテクノロジーを活用して、数百万色の中から選んだカラーコレクション。90年の