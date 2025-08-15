◎全国の天気北海道と東北の日本海側、新潟は昼前後にかけて雨でしょう。雷雨になる所もある見込みです。東北の太平洋側は晴れ間もありますが、にわか雨にお気をつけください。晴れる関東から西日本も、午後は急な雷雨に注意が必要です。関東も内陸を中心に激しい雷雨になる所がありそうです。◎予想最高気温東海から西日本は広く35℃以上で猛暑日となるでしょう。大阪と名古屋は36℃の予想です。関東で猛暑日が出れば、先週8日（