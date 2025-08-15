タレントの清水みさと（３３）が１４日、自身のインスタグラムを更新。夫でお笑いコンビ「サバンナ」の高橋茂雄（４９）との２ショットを公開した。「真夏も互いに、毎日サウナ」と書き出し、「＃水着より紙パンツが楽すぎて＃おしゃれではない！」とハッシュタグを添え、仲良くサウナを楽しむ写真をアップした。この投稿にファンからは「大好きな夫婦」「幸せ過ぎる写真」「笑顔最高」「素敵です」などの反応が集まっている