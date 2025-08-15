４大グループを含む韓国主要企業の総帥が、２４〜２６日に予定されている韓米首脳会談に経済使節団として同行する。半導体・バッテリー・造船・自動車など、対米投資が活発な産業を中心に、韓米経済協力について議論する見通しだ。１４日、財界によると、サムスン電子の李在鎔（イ・ジェヨン）会長、ＳＫグループの崔泰源（チェ・テウォン）会長、現代（ヒョンデ）自動車グループの鄭義宣（チョン・ウィソン）会長、ＬＧグループの