夏に着たくなる肌見せ服はトップスとボトムの両方が露出度高めだと、品のない印象に……。トップスがノースリなら、ボトムは露出の少ないワイドパンツを合わせて肌見せのバランス調整を。8月15日(金)のおすすめコーデをご紹介します。クリーンな白パンツでノースリの涼感を高めて出典: 美人百花.comワイドパンツでボトムの肌見せをセーブしつつ、淡いブルー×ホワイトの清潔感ある配色でも上品さを加速させる作戦。デコルテ＆腕と