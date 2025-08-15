15日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比150円高の4万2770円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 44210.58円ボリンジャーバンド3σ 43103.18円ボリンジャーバンド2σ 42770.00円15日夜間取引終値 42649.26円14日日経平均株価現物終値 42644.00円5日移動平均 41995.79円ボリンジャーバンド1σ 41605.00円一目均衡表・転換線 4