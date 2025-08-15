15日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比15.0ポイント高の3074ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 3190.73ポイントボリンジャーバンド3σ 3104.34ポイントボリンジャーバンド2σ 3074.00ポイント15日夜間取引終値 3064.30ポイント5日移動平均 3057.95ポイント14日TOPIX現物終値 3017.95ポイントボリンジャーバンド1σ 2991