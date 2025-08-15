15日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比2ポイント高の782ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 804.95ポイントボリンジャーバンド3σ 790.06ポイントボリンジャーバンド2σ 782.00ポイント15日夜間取引終値 779.80ポイント5日移動平均 779.58ポイント14日東証グロース市場250指数現物終値 775.17ポイン