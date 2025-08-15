Å¨ÃÏ¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹ÀïÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï13Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö14Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹Àï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦Åê¼ê·óDH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£4²ó1/3¤òÅê¤²¤Æ5°ÂÂÇ4¼ºÅÀ7Ã¥»°¿¶¡¢ÂÇ¤Ã¤Æ¤Ï4ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ¤À¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ï5-6¤Ç4Ï¢ÇÔ¡£8²ó¤ÎÂè5ÂÇÀÊ¤Ç¤Ï¡¢ºÝ¤É¤¤¥¹¥È¥é¥¤¥¯È½Äê¤Ç¸«Æ¨¤·»°¿¶¤ËÅÝ¤ì¡¢ÄÁ¤·¤¯ÉÔËþ¤òÏª¤ï¤Ë¤·¤¿¡£ÃÏ¸µµ­¼Ô¤â¤³¤ÎÈ½Äê¤ËÉÔ¿®´¶¤òÊç¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¡£5-4¤È¥ê¡¼¥É¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿8²ó2»àÁö¼Ô¤Ê¤·¡£ÂçÃ«¤Ï¡¢¥«¥¦¥ó¥È2-2¤«¤é¡¢¥Ð¡¼¥¯¤¬