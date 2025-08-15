韓国の中の“小さな日本”今から80年前に終焉した日本による朝鮮植民地支配。その時、多くの日本人女性が朝鮮人と結婚した。韓国と北朝鮮（朝鮮民主主義人民共和国）には、そうした女性たちが望郷の念を抱きながら暮らしてきた。植民地支配・日本の敗戦・南北分断、そして朝鮮戦争。異国で暮らす彼女たちの波乱に満ちた人生からは、日本と朝鮮半島との近現代の歴史が浮かび上がる。韓国の慶尚北道（キョンサンプクト）慶州市（キョ