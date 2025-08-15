「俺たちはここで玉砕するよ……」「どうか妹たちをお願いします」「お前にはいろいろと島のことを教えてもらった。ありがとう」「なんで日本はこんな戦争を始めちゃったのだろう」1944年7月、硫黄島。それは一時疎開のはずだった――。散り散りになった島民たちはなぜ今も故郷に帰れないのか？話題の新刊ノンフィクション『死なないと、帰れない島』のレビュー記事を掲載する。多くの日本人が知らない「硫黄島の歴史と現状」多
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 松田聖子「紅白3年拒否」の裏側
- 2. なぜ市営住宅にアルファードが
- 3. 上村被告 芸能界復帰に意欲か
- 4. 男性不明「行動が変容したクマ」
- 5. 万博混乱 客は「阿部寛」と囁く
- 6. カミソリ飲んだような激痛…流行
- 7. 妻がトイレする動画投稿し大反響
- 8. 生放送で歌手ボコボコ 容赦ない
- 9. 息子が成人と性的な事した 発覚
- 10. 辻希美 第5子女児の名前を発表
- 1. 男性不明「行動が変容したクマ」
- 2. カミソリ飲んだような激痛…流行
- 3. 妻がトイレする動画投稿し大反響
- 4. 息子が成人と性的な事した 発覚
- 5. 万博の万引き犯 無賃乗車で移動?
- 6. misono 参院選に出馬予定だった
- 7. ガンホー 元従業員が3億円超流出
- 8. クマ襲撃 登山男性の安否不明
- 9. クマ襲撃で安否不明 大量出血か
- 10. 甲子園に爆破予告 容疑者を逮捕
- 1. 盆踊り前夜祭にマジックミラー号
- 2. 40秒制限 ログイン難易度高すぎ
- 3. 逆に「G」呼ぶ 危険な対策に警鐘
- 4. 自民森山幹事長 靖国神社を参拝
- 5. 佳子さまと紀子さまの旅行に驚き
- 6. 「甲子園に爆弾」投稿の人物逮捕
- 7. 温泉宿から夜逃げ BMWで走り去る
- 8. 体毛処理に“抵抗感あり″の30代男性編集員が「神アイテム」と即購入！ 使ってわかったパナソニック『ボディトリマー』の機能性
- 9. 車ナンバー8888 有料抽選を検討
- 10. 焼肉店の元店員 絶対頼まない4選
- 1. フェンタニル汚染で96人死亡 亜
- 2. 「戦争止めた」トランプ氏を評価
- 3. トランプ氏 平和賞の受賞を希望?
- 4. 「猛暑警報」韓国で白菜ドロドロ
- 5. 韓国俳優が妻を暴行 警察出動
- 6. 「仁川到着」放送後に…金浦着陸
- 7. 香港地下鉄にちいかわ改札機登場
- 8. 不動産大手 華南城に清算命令
- 9. 旭日旗? オアシス投稿に批判
- 10. 中国企業16社 私的に事務所開設
- 1. なぜ市営住宅にアルファードが
- 2. やらない方がよかったリフォーム
- 3. 貯金1000万円 銀行分けるべき?
- 4. 美人な20代看護師 月収を明かす
- 5. コメダも真っ青?デカ盛りカフェ
- 6. セブンプレミアムゴールドの魅力
- 7. ヤフオクに異常な価格の現金出品
- 8. 東京からの客びっくり 米が激安
- 9. 旅行費用 安く抑える方法は?
- 10. 友人に「詐欺メッセ送信」の謎
- 1. Windows10サポート終了へ 米主張
- 2. YouTube AIでユーザーの年齢推定
- 3. ChatGPTの「すごい進化」を解説
- 4. セク女と交際 一般男性が苦悩
- 5. マックのポケモン 再び混乱?
- 6. 「音のない重低音」を実現 筑波
- 7. REDMAGICのゲーミングタブレット
- 8. サムスンGalaxy 5G使ってみた
- 9. UGREEN クーポン利用で15%オフ
- 10. AIで生成したユーザーだけのSNSを作ったら、人間のSNSと同じ問題が起こった
- 11. 職場で孤独を感じた経験 最多は?
- 12. Kindleセールで人気作が70%OFFに
- 13. 背中の蒸れを防ぐ！“超快適”冷却ファン付きリュック
- 14. Facebook News、パブリッシャー5社の取材でわかったこと ： ゲームチェンジャーではない
- 15. サメの体内薬物 ブラジルで発見
- 16. Xperia 気に入っている点の一つ
- 17. ウクライナではロシアの攻撃に耐えられるようにStarlinkの機器を修理・改造する企業や技術者が育っている
- 18. AI「Claude」が高い割合で「まったくその通りです」と言うバグが発生
- 19. モンベルで夏を攻略 隠れ名品
- 20. アプリ市場をデータで解析！「モバイルアプリトレンド2025」日本版レポート オンライン記者発表
- 1. ビートたけしの兄登場 SNS騒然
- 2. 中日・中田翔 今季限りで引退へ
- 3. 変装なしで渋谷に 驚きの声殺到
- 4. 頭部死球も 球審が冷静迅速判断
- 5. 中田翔の意味深投稿にファン騒然
- 6. F1レッドブル 2番手争いで対立か
- 7. 甲子園出場辞退 暴力事案判明も
- 8. 広陵辞退で不戦勝も「校歌斉唱」
- 9. 開星監督が「広陵問題」バッサリ
- 10. 古橋亨梧 再評価の流れつつある
- 1. 松田聖子「紅白3年拒否」の裏側
- 2. 上村被告 芸能界復帰に意欲か
- 3. 万博混乱 客は「阿部寛」と囁く
- 4. 生放送で歌手ボコボコ 容赦ない
- 5. 駅前にMM号 ピンク盆踊りが波紋
- 6. 辻希美 第5子女児の名前を発表
- 7. 元「ブルゾンちえみ」の激変近影
- 8. 200連勤 真っ暗な部屋でホラン涙
- 9. 役員退任 きんに君と女性の関係
- 10. ナダルが旅行先で連行される
- 1. 新幹線の指定席「譲って」に困惑
- 2. 好きな服は「事故」ママ友に屈辱
- 3. 評価低くても...47歳転職の理由
- 4. マザコン彼氏が一方的に婚約破棄
- 5. 「発達障害は個性」当事者が苦言
- 6. 都心部で大人気の「生ドーナツ」
- 7. 3COINSの新作ヘアクリップ紹介
- 8. 大人の品も ユニクロのアイテム
- 9. 医師が警鐘 肝臓に優しい飲料
- 10. 夏コミティアに「僕らの夏と灰」