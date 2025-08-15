戦後80年。昭和ならば100年。今年は日本を語るうえで、重要な年だといえる。戦争とはなんだったのか。そして昭和という時代とは─。噺家として生まれ変わり、“爆笑王”と呼ばれた男の実像を、戦争の語り部を請け負った息子が今、語る。【写真】“海老名栄三郎”だった初代・林家三平が入隊したころの貴重な写真初代の生誕百年という節目の年「初代林家三平こと海老名泰一郎は、塹壕の中で、一度死んだのだと思います」そう神