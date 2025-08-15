昨季はイングランド2部のQPRで活躍を見せた日本人MF斉藤光毅に、4つのクラブが関心を抱いているとのことだ。『Inside Football』によれば、ジャーナリストのマイク・マグラス氏が「斉藤光毅を狙っているのは4つのクラブ」と明かしたという。昨季はQPRへのローン移籍で39試合に出場し、5ゴールを決めるなど結果を残した斉藤光毅。この夏には保有元のロンメルSKへと復帰しているが、再び他のチームへと移籍する可能性が高いとされて