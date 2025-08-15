「理想の終活」と一口に言っても、思い描く姿は人それぞれ。宗教学者で僧侶でもある釈徹宗さんはどう考えているのか、お話を伺いました。しゃく・てっしゅう／1961年、大阪府生まれ。宗教学者。浄土真宗本願寺派如来寺住職。相愛大学前学長。『落語に花咲く仏教』『お経で読む仏教』をはじめ著書多数死は終わりではなく「通過点」である終活と聞いて思い出すのは、81歳で先立っていった母です。60歳前後で急に身辺整理を始めて、納