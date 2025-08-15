作家・エッセイストの神津カンナさん（66歳）が、89歳で亡くなった母の女優・中村メイコさんの潔い晩年を振り返ります。中村さんが最後に遺した、段ボール箱の中身は…？こうづ・かんな／1958年、東京都生まれ。米サラ・ローレンス・カレッジで演劇を学び、帰国後は作家・エッセイストに。『親離れするとき読む本』ほか著書多数。「これは、中身を見ないでください」89歳で亡くなった母の中村メイコは、80代に入って、持ち物を惜し