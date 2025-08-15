2025年上半期（1〜6月）の訪日外国人数は過去最速で2000万人を突破した。大前研一氏は「政府は2030年に訪日外国人数6000万人、消費額15兆円を目標に掲げるが、これを達成するためには宿泊施設不足の問題解決がマストだ」という――。※本稿は、大前研一『ゲームチェンジトランプ2.0の世界と日本の戦い方』（プレジデント社）の一部を再編集したものです。■カプセルホテルやラブホテルに泊まる外国人観光客日本が観光立国になる