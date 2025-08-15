カレー沢薫CURRY ZAWA KAORU山口県生まれ。漫画家、コラムニスト。2021年『ひとりでしにたい』で文化庁メディア芸術祭マンガ部門優秀賞受賞自分の両親の「終活」20代後半で漫画家としてデビューしたのですが、30代後半になって将来に漠然とした不安を感じ始めました。親は老いて、私は結婚はしたものの子供はなく、いずれひとりになる可能性が高い。そこで「同世代は皆同じ不安を抱えているかも」と気づき、NHK土曜ドラマ『ひと