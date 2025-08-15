14日夜、福岡市東区の集合住宅の敷地内で20代の女性が何者かに左手を切りつけられました。警察が逃げた男の行方を追っています。警察によりますと、14日午後7時半ごろ、福岡市東区香住ヶ丘の集合住宅の共用通路で、20代のアルバイトの女性が見知らぬ男に背後から刃物を突きつけられ、左手を切りつけられたということです。女性は近くのコンビニに駆け込み、店員が警察に通報しました。女性は近くの病院に搬送されましたが軽傷で、