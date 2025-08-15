英語学習をコツコツ続けるには、どうすればいいのでしょうか。TOEICの点数を280点から940点に伸ばした英語コーチのマーク氏は「有料アプリに課金する必要も、書店で書籍を買う必要も、ましてや英語スクールに通う必要もない、誰でも今すぐできる方法を紹介します」といいます――。※本稿は、マーク（村木幸司）『見るだけでわかる‼ 英語ピクト図鑑』（プレジデント社）の一部を再編集したものです。■英語の学び直しをする