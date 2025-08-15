陸上男子棒高跳びの世界記録保持者、アルマント・デュプランティス（スウェーデン）が14日、オンラインで取材に応じ、来月の世界選手権東京大会を前に「観客の前で跳べることにとてもわくわくしている」と意気込みを口にした。無観客で行われた2021年の東京五輪では、当時の世界記録を更新できなかったが「東京に戻ってこられてうれしい。今回は大勢の観客が背中を押してくれると思う」と明るい表情で話した。12日に6メート