社会学者の古市憲寿氏が１１日付で自身のインスタグラムを更新。お笑いコンビ「ハイヒール」リンゴの誕生日会の様子を投稿した。関西テレビ「旬感ＬＩＶＥとれたてっ！」に出演のメンバーが集結。「リンゴさんはずっと、たまにすれ違うくらいの関係だったのですが、いつもその会ってなかった数ヶ月を一瞬で忘れさせてくれるようなひと。いつでも話しやすくて、いつでも楽しくて、いつでも誰に対してもフラット。そしてこの日は