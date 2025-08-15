この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿をご紹介します。今回ご紹介するのは、ここ☺︎🦈ここまる(@coco_matanithi)さんの投稿です。 初々しい時代の夕飯の献立メモが話題に 「懐かしいの出てきた」そんな一言とともに投稿されたのは、ここ☺︎🦈ここまるさんが10年前に半同棲していたころにせっせと書いていた「夕飯献立メモ」です。それがこちら。 Ⓒcoco_matanithi