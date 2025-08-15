三菱商事は１４日、米西部アリゾナ州での銅鉱山開発に約６億ドル（約８８０億円）を出資し、権益の３０％を取得すると発表した。カナダの資源大手と共同開発し、２０２９年頃の生産開始を目指す。米国での銅開発参入は４５年ぶり。需要が旺盛な銅の安定供給を目指す。カナダのハドベイ・ミネラルズが進める銅鉱山の開発プロジェクトに出資、参画する。両社は今後、事業化に向けた最終の調査を進め、２６年をめどに開発の正式決