元迷惑系ユーチューバで奈良市議のへずまりゅう氏が１３日付で自身のインスタグラムを更新。靖国神社を参拝したことを報告した。「【ご報告】靖国神社に参拝して参りました。先人に恥じぬよう精進致します」とつづり、当選証書と議員バッジを持った写真をアップした。この投稿にフォロワーからは「いい顔されてますね」「立派になった」「奈良の希望の架け橋」「応援してます」「見本になって」などのコメントが寄せられてい