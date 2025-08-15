きょう１５日（金）も、各地で夏空が広がり、厳しい暑さが続くでしょう。西日本から東日本は、高気圧に緩やかに覆われておおむね晴れる見込みです。ただ、午後は山沿いを中心に天気の急変が起こりやすく、きょうは関東でも突然の雨となる所があるでしょう。外出の際は空模様の変化にご注意ください。北日本は低気圧や局地的な前線が通過するため、曇りや雨の所が多いでしょう。特に午前中は日本海側を中心にざっと雨の強まる時間も