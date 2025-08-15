サッカー界のスーパースター去る8月10日未明。日本サッカー界を代表するスーパースター釜本邦茂氏が亡くなった。かねて闘病中とは聞いていたが、まだ81歳。あまりに早いお別れとなった。1964年の東京五輪で日本代表は南米の強豪アルゼンチンを下した。第2次世界大戦後、低迷を続けていた日本サッカーが立ち直るきっかけとなった試合だ。翌65年にはプロ野球以外では初となる団体競技の全国リーグ、日本サッカーリーグ（JSL）が発足