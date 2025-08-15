このお話は、大学のグループ制作という課題を通して、他のメンバーに振り回されながらも、人をうまく巻き込んでいくにはどうするべきかという社会に出て大切なスキルを学ぶ桜子の成長が描かれています。複数人で同じ課題や目標に向かっていると、途中で足並みがそろわなかったり、メンバーのモチベーションが変わったりすることってありますよね。グループ内にリーダーやマネジメントを