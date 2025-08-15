7月30日にカムチャツカ半島付近で起きた巨大地震では、北海道の海岸沿いだけでなく、東北から九州まで広範囲に渡り、再び津波の恐怖に襲われた。鹿児島の十島村にある悪宝島周辺では長く地震が続いている。地震大国である日本は、南海トラフや首都直下地震以外にも地震災害はいつ起きてもおかしくない状況だ。さらに、災害は地震だけではない。線状降水帯の影響で起こる未曾有の水害などもたびたび発生している。こういった自然災