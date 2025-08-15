80年前、終戦を告げる玉音放送を人々はどんな思いで聞いたのでしょうか。南方の戦地では、飢えや感染症で亡くなる方が約6割いたと言われています。でも、戦争の悲劇は戦場だけに起きるわけではありません。日本で暮らす多くの市民が、空襲や原爆などの攻撃、食糧難や貧困に苦しみました。そして、そこには戦争という時代に巻き込まれてしまった子どもたちの存在がありました。『わたくし96歳＃戦争反対』の著者である森田富美子さ